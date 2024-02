Bolzano, donna accoltellata alla gola trovata nel suo garage: in fuga l’aggressore

È ancora in fuga e ricercato per tentato omicidio l’aggressore di Waltraud Kranebitter Auer, fisioterapista 61enne di Bolzano molto nota in città, ferita gravemente alla gola con un’arma da taglio la notte tra lunedì 13 e martedì 14 febbraio nel garage della sua abitazione. La donna in quel momento si trovava in casa con i suoi nipotini. Intorno alla mezzanotte sarebbe saltata la corrente e sarebbe quindi andata a controllare il contatore dell’energia. Secondo gli investigatori, l’aggressore lo avrebbe staccato intenzionalmente per attirare la 61enne fuori casa e sorprenderla da sola. La donna è stata quindi trovata con la gola tagliata da un vicino di casa che ha allertato i soccorsi. Ora è ricoverata in gravissime condizioni, ma secondo il Corriere del Trentino non è in pericolo di vita. Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di zona per risalire al colpevole, mentre sono in corso le ricerche nella zona.

Leggi anche: