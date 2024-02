Grecia, il Parlamento legalizza i matrimoni e le adozioni per le coppie omosessuali

La Grecia diventerà il 37esimo paese del mondo, 16esimo nell’Unione Europea, a legalizzare i matrimoni per le coppie dello stesso sesso, e il primo a tradizione cristiano-ortodossa a riconoscere il diritto all’adozione per le famiglie omosessuali. Il voto storico è arrivato nel Parlamento ellenico di Atene sul testo promosso dal governo conservatore, con l’appoggio dei partiti di opposizione. Dopo due giorni di dibattito, il disegno di legge ha ottenuto 176 voti a favore e 76 contrari, mentre in aula erano presenti un totale di 254 deputati su 300. «La Grecia è orgogliosa di essere il 16/mo paese dell’Ue a legiferare in materia di uguaglianza matrimoniale. Si tratta di una pietra miliare per i diritti umani, che riflette la Grecia di oggi: un paese progressista e democratico, appassionatamente impegnato nei valori europei», ha esultato su X il premier Kyriakos Mitsotaki, che si è dovuto scontrare con i gruppi tradizionalisti che osteggiavano il progetto, anche all’interno del suo partito Nea Demokratia. Ma il testo ha ottenuto l’appoggio di Syriza, Pasok, Nea Aristerà e Plefsi eleftherias, superando l’esame dell’aula.

