L’Agcom fa rimuovere su TikTok i video della challenge sulla “cicatrice francese”

Si tratta del primo intervento dell’Agcom su Tiktok e il risultato è che la piattaforma social ha rimosso gli ultimi video sulla challenge della “cicatrice francese“. Si tratta di sfide tra giovanissimi con atti che finiscono per esser vero e proprio autolesionismo. Si stringe continuamente e con violenza la pelle delle guance fino a procurarsi ematomi sugli zigomi. È il primo provvedimento – informa Agcom – in applicazione del nuovo regolamento sulle piattaforme, attuativo del TUSMA, su cui l’autorità può limitare la circolazione di video nocivi per i minori. TikTok ha rimosso i video identificati entro i 5 giorni previsti dal regolamento. «Questa categoria di contenuto non era una tendenza sulla nostra piattaforma», ha spiegato un portavoce della piattaforma a Repubblica, «e avevamo già adottato misure a riguardo, tra cui impedire che venisse raccomandata agli utenti attraverso la pagina dei Per Te o fosse accessibile ai minori di 18 anni. Pertanto, sosteniamo pienamente le azioni fin qui intraprese».

