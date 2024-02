L’inquietante messaggio di Navalny in caso di morte: «Se decidono di uccidermi, vuol dire che siamo incredibilmente forti» – Il video

«Non ti è permesso arrenderti. Se decidono di uccidermi, vuol dire che siamo incredibilmente forti». Queste le parole di Alexei Navalny, il più grande oppositore di Vladimir Putin, è morto in carcere in Russia, dove stava scontando una pena di 19 anni. Nel documentario premio Oscar del 2022, “Navalny“, il leader dell’opposizione parla del suo messaggio per il popolo russo nel caso venisse ucciso. Secondo il servizio carcerario russo Navalny è morto in prigione dopo aver fatto una passeggiata. Tra le cause le autorità annoverano una presunta embolia. «Dobbiamo utilizzare questo potere – spiega nel documentario Navalny – non mollare. Abbiamo un enorme potere, che è stato oprresso da queste brutte persone. Non abbiamo idea di quanto siamo forti oggi. L’unica cosa di cui necessita il male per trionfare è che le persone non facciano nulla».

A clear and brave message from @navalny in case the regime should kill him. pic.twitter.com/zOEoFZheEG

— Carl Bildt (@carlbildt) February 16, 2024

