Stefano Bandecchi ritira le dimissioni da sindaco da Terni: «Merito delle opposizioni, non posso lasciare questa città a questi animali»

Il sindaco di Terni ci ha ripensato: Stefano Bandecchi ha ritirato le dimissioni dalla carica che aveva presentato lo scorso 8 febbraio, e la nuova decisone è già stata protocollata secondo quanto riferisce l’Ansa. Le dimissioni sarebbero diventate effettive dal 28 febbraio, come aveva spiegato il coordinatore nazionale di Alternativa popolare. «È merito delle opposizioni che mi hanno convinto», si è giustificato confermando la notizia, «troppi incompetenti, troppe parole spese al vento. Mica potevo lasciare la città in mano a questi animali». Alla trasmissione Gli inascoltabili in onda su Radio Roma Sound fm90 aveva annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni europee di giugno da capolista in tutte le circoscrizioni, e si era detto convinto di superare il 4 per cento.

