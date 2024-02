Alexei Navalny, il giallo sul corpo sparito. La portavoce insiste: «È stato assassinato». – Il video

Non sarebbe nell’obitorio indicato dalle autorità russe il corpo di Alexei Navalny. Lo denunciano i suoi collaboratori, dopo che Kira Yarmysh, portavoce dell’oppositore di Vladimir Putin morto ieri 16 febbraio, aveva spiegato sui social che «un dipendente della colonia ha detto che il corpo di Navalny si trova a Slakhard (la capitale della regione artica russa dove si trova Kharp, la città dove era detenuto Navalny, ndr)». Su Telegram lo staff di Navalny ha spiegato che il suo avvocato è arrivato a Salekhard con la madre del dissidente e ha chiamato l’obitorio. Da lì hanno riposto che «il corpo di Alexei non è all’obitorio». Su Instagram, Yarmysh ha ribadito l’accusa contro il Cremlino di aver assassinato Navalny, riportando le parole della madre del dissidente. Stando a quanto reso noto dalle autorità carcerarie russe, Navalny è morto ieri, ufficialmente a causa di una embolia dopo una passeggiata nei pressi della prigione nell’Artico russo dov’era stato trasferito poche settimane fa. Ora, Kira Yarmysh affida ad Instagram il proprio messaggio.

Dove si trova il corpo di Navalny

A rilevarlo – continua ancora Yarmish – sono stati gli investigatori dell’IC, la principale autorità investigativa della Russia. Ora stanno conducendo delle «indagini» su di lui, spiega Yarmish prima di concludere: «Chiediamo che il corpo di Alexey Navalny venga consegnato immediatamente alla sua famiglia». Fin dall’inizio sono stati sollevati dubbi sulla vera causa della morte di Navalny. Ieri, il giornalista investigativo di Bellingcat Christo Grozev ha dichiarato che l’ipotesi più probabile è che Navalny sia stato avvelenato, come già era accaduto nel 2020, quando riuscì, però, a salvarsi dal Novichok, dopo oltre un mese di come e le cure ricevute a Berlino. Nello specifico, desta sospetto che non ci siano video che mostrano il presunto svenimento dovuto all’embolia.

