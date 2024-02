Cade dal terzo piano a scuola, grave un 14enne ad Ancona

L’incidente in un liceo scientifico. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, compresa quella del gesto volontario

È ricoverato in gravi condizioni il ragazzo di 14 anni caduto dalla finestra del terzo piano dell’istituto superiore Savoia-Benincasa di Ancona. Lo studente è stato soccorso nel cortile della scuola e portato in codice rosso all’ospedale Torrette. Sul caso indagano i carabinieri. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, compresa quella del gesto volontario. Secondo le prime ricostruzioni, il 14enne è caduto durante la ricreazione, quando solitamente i docenti non sono nelle classi. Il ragazzo è precipitato dalla finestra della sua aula ed è caduto su un terrapieno erboso, che avrebbe attutito l’impatto.

Leggi anche: