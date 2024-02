Doha 2024, bis di Quadarella ai Mondiali di nuoto: l’oro negli 800 stile libero per l’Italia 51 anni dopo

Simona Quadarella vince la medaglia d’oro negli 800 stile libero ai Mondiali di Doha 2024, superando per pochi centesimi la tedesca Isabel Gose. Per la 25enne romana è il secondo oro in Qatar, dopo il successo degli scorsi giorni nei 1.500 stile libero. Una soddisfazione enorme per la nuotatrice, che riporta la medaglia irirdata in Italia a 51 anni dal successo di Novella Calligaris a Belgrado nel 1973. «È un orgoglio essere la seconda italiana ad aver vinto questa medaglia», ha dichiarato a RaiSport, «credevo di non farcela perché le altre sono partite davvero forte ma anche grazie all’esperienza sono riuscita a fare questo grande risultato». Quadarella è qualificata anche alle Olimpiadi di Parigi del 2024: «È stata una delle gare più faticose che abbia mai fatto ma sono proprio contentissima. Dopo l’oro nei 1500 questo è un mondiale meraviglioso. Ora posso lavorare tranquilla per le Olimpiadi e ho davvero un grande stimolo». L’azzurra ha chiuso la sua gara in 8’17″44 davanti alla tedesca Isabel Gose (8’17″53) e alla neozelandese Erika Fairweather (8’22″26). «Il secondo oro di Simona Quadarella, l’argento degli azzurri della pallanuoto di Sandro Campagna e le medaglie prese dai nostri campioni in tutte le discipline dimostrano il successo, la qualità e la dedizione del lavoro svolto dalle società e dalla Federazione italiana nuoto che mi onoro di presiedere», ha dichiarato il presidente della Fin, Paolo Barelli.

