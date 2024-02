Il giallo dell’incendio nel condominio a Quinto Romano: «L’ha appiccato un ragazzino»

A Quinto Romano in via Vittorio De Sica ieri è stato appiccato un incendio in un condominio di 10 piani. Le fiamme sono partite da un porticato interrato colmo di masserizie, materassi e coperte. Secondo alcuni testimoni ad appiccare l’incendio sarebbe stato qualcosa lanciato da un ragazzino uscito dall’edificio. Il Corriere di Milano dice che il ragazzo ha preso un autobus subito dopo ma prima ha fatto un gestaccio verso il condominio. Due ragazze di 14 anni sono state ricoverate in codice giallo al San Carlo. Un paio di famiglie sono state evacuate. Qualcuno ha parlato di dissapori di vicinato e di problemi di convivenza tra alcuni cittadini stranieri residenti nel palazzo. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza.

