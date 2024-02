Le polemiche su Geolier all’Università di Napoli? Vecchioni risponde a Cottarelli: «Perché non ha capito un cavolo» – Il video

È l’invito all’Università Federico II di Napoli a tenere vive le polemiche su Geolier. Un caso che ha continuato a far discutere sul rapper napoletano, dopo le durissime polemiche scoppiate per il secondo posto dietro Angelina Mango. È Roberto Vecchioni a dire la sua nell’ultima puntata di Altre parole, il talk show di Massimo Gramellini su La7. In studio viene citato il tweet dell’economista Carlo Cottarelli che, dopo aver saputo dell’invito per l’artista napoletano a tenere una lezione all’ateneo partenopeo, ha attaccato: «Sarò retrogrado, ma proprio non capisco perché l’Università di Napoli abbia invitato Geolier a tenere una lezione nell’ateneo partenopeo. Tutti quelli che arrivano secondi a Sanremo dovrebbero tenere lezioni all’Università? Ben faceva Edoardo Bennato a cantare “sono solo canzonette…”».

Vecchioni visibilmente indispettito risponde senza mezzi termini: «Questo non ha capito niente, perché Bennato era ironico. Non ha capito un cavolo di niente…». Il cantautore poi dà la sua versione sulle polemiche contro Geolier: «C’entra l’avversità nei confronti del Sud, ma dietro c’è soprattutto l’invidia. Perché Napoli è un regno dal 1200, quando altrove pascolavano capre… Napoli è una città immensa, ha inventato la musica e questo modo di esprimersi. È una città provvisoria, sta sotto un vulcano e ogni giorno è una vita».

