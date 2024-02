A1, incidenti a catena a causa della nebbia: almeno 15 feriti, autostrada chiusa tra Piacenza e Parma

È di almeno quindici feriti, di cui due gravi, il bilancio provvisorio degli incidenti che nella mattinata di lunedì 19 febbraio hanno paralizzato l’autostrada A1 tra Fiorenzuola D’Arda e Parma, in direzione Bologna. La fitta nebbia che imperversava sulla zona tra Piacenza e Parma, in Emilia-Romagna, ha causato tre tamponamenti: uno all’altezza del chilometro 75, uno al chilometro 80 e un’altro ancora al chilometro 85. Complessivamente, sono almeno una trentina i veicoli coinvolti, con decine di soccorritori giunti sul posto. In seguito agli incidenti, il tratto di A1 tra Piacenza e Parma è stato chiuso in entrambe le direzioni. Restano chiuse inoltre le stazioni di Basso Lodigiano, Fiorenzuola e Fidenza.

I feriti

In tutto ci sarebbero almeno quindici feriti. Di questi, due sono in condizioni gravi e sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma: uno in pronto soccorso e l’altro in rianimazione. Sull’autostrada, nel frattempo, le auto incolonnate si estendono per diversi chilometri. Tra gli automobilisti c’è chi è arrivato anche a scendere dalla macchina e scavalcare il guard rail pur di raggiungere i bagni dell’autogrill più vicino. Altri hanno addirittura imboccato un pezzo di strada contromano per imboccare l’uscita e sfuggire al traffico in tilt.

Le strade alternative

A chi è in viaggio verso Bologna si consiglia di uscire a Piacenza Ovest, sulla A21 Torino-Brescia, percorrere la viabilità ordinaria e poi rientrare in A1 a Parma. Per chi parte invece da Milano ed è diretto a Firenze si consiglia invece di percorrere la A7 in direzione Genova, poi la A12 in direzione Livorno e infine la A11 in direzione Firenze.

