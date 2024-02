È morta Ira Von Furstenberg, l’attrice e nipote di Gianni Agnelli aveva 83 anni

È morta a 83 anni Ira Von Furstenberg, attrice e figlia di Clara Agnelli, sorella di Gianni. Virginia Carolina Theresa Pancrazia Galdina zu Fürstenberg era nata a Roma il 17 aprile 1940. Suo padre era il principe Tassilo Fürstenberg, figlio di Karl Emil Fürstenberg, secondo nato della casata dei principi originari della Foresta Nera. La vita di Ira Von Furstenberg è stata segnata da grandi passioni, come quella per la moda e per il cinema, e da neri lutti: suo fratello Egon morì prematuramente, e poi suo figlio Cristoph nel 2006 fu trovato morto sul pavimento di una cella nel carcere di Bangkok. Per la sua carriera ottenne tuttavia fama e riconoscimenti, l’ultimo dei quali – il Capri Person Award – a ottobre 2023. L’attrice co-condusse inoltre il Festival di Sanremo nel 1970, al fianco di Enrico Maria Salerno.

