«Mi faccio accompagnare da sei belle donne…», la strategia elettorale del candidato alle Regionali in Sardegna: spunta l’audio imbarazzante

Le elezioni regionali in Sardegna di domenica 25 febbraio sono ormai alle porte, e un candidato della Gallura è convinto di aver escogitato un innovativo escamotage per attirare l’attenzione degli elettori: belle donne in costumi provocanti. Sei, per la precisione, che racconta di portare con sé durante gli incontri per la campagna elettorale, in un messaggio vocale sfuggito al segreto di una conversazione privata, e destinato a creargli non poco imbarazzo. «Sto facendo questa campagna elettorale in modo molto diverso dal solito – lo si sente raccontare al suo interlocutore, come riporta Gallura Oggi -. Ho sei donne molto belle che mi sostengono durante i miei incontri con le persone». Il motivo è presto detto: «Se ti presenti da solo, sei un cane bastonato che parla – ammette -. Invece con queste sei miei amiche, molto belle… Due sono vestite in pantaloni in pelle e stivali, due in minigonna e due leopardate, con delle camicie belle aperte che fanno un bel vedere». Poco importa che si discuta di pale eoliche, sanità o trasporti: la sostanza del dibattito politico sembra destinata a soccombere alla forma. «La gente trova l’attrazione durante i miei discorsi, seguono fino all’ultima virgola – spiega il candidato -. Ho fatto un incontro dove penso che qualcuno è tornato a casa e ha messo incinta la moglie». Parole che hanno catenato forti reazioni tra gli elettori, divertite in alcuni casi, indignate in altri. Ma tutti vogliono adesso sapere la stessa cosa: chi si nasconde dietro l’audio incriminato.

