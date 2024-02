No! Questa copertina di Charlie Hebdo sul generale ucraino Syrsky è falsa

Circola una copertina attribuita a Charlie Hebdo dove verrebbe raffigurato il nuovo capo dell’esercito ucraino Syrsky all’interno di un cratere insanguinato con i resti dei corpi dei soldati ucraini. La copertina riporta la data del 14 febbraio 2024 e l’edizione sarebbe la numero 1648, ma quest’ultima non risulta ancora pubblicata. Quel giorno è stata pubblicata un’altra copertina. Non è la prima volta che la propaganda filorussa produce false copertine della famosa rivista satirica francese (ne parliamo qui e qui).

Per chi ha fretta

L’edizione 1648 indicata nella copertina non è stata ancora pubblicata.

La data del 14 febbraio 2024 riguarda in realtà l’edizione numero 1647.

La vera pubblicazione del 14 febbraio 2024 è del tutto diversa.

La copertina falsa non risulta pubblicata nel sito ufficiale.

Analisi

Ecco un esempio di condivisione:

La famigerata rivista francese “Charlie Hebdo” prende in giro il nuovo comandante in capo delle forze armate ucraine, Syrsky, seduto al centro di Selidovo

I dettagli della falsa copertina

Dai dettagli notiamo qualcosa di insolito, come la data di pubblicazione e il prezzo in basso a destra anziché in alto.

Giusto per fare qualche esempio, ecco due delle ultime copertine della rivista dove la data è posta accanto al nome in alto.

La vera copertina di Charlie Hebdo

La data indicata nella falsa copertina è quella del 14 febbraio 2024 con indicato il numero 1648. La vera copertina del 14 febbraio 2024 è un’altra e riporta il numero 1647.

Il numero è importante, anche al fine della verifica. Questi corrispondono all’URL corrispondente nel sito. Ecco cosa compare visitando la pagina dell’edizione 1647:

Se andiamo ad aprire quello dell’edizione 1648, in data 20 febbraio 2024 non compare niente. C’è solo una pagina di cortesia (archiviata qui):

La falsa copertina su Syrsky diffusa dai canali russi

La falsa copertina risulta diffusa almeno fin dal 15 febbraio 2024 nei canali Telegram russi, come nel caso di @Kitreal:

Conclusioni

La copertina di Charlie Hebdo con raffigurato Syrsky in un cratere insanguinato non esiste. Nel sito ufficiale non compare affatto in data 20 febbraio 2024, nonostante sia indicata la pubblicazione in data 14 febbraio 2024. Quel giorno, in realtà, è stata pubblicata un’altra copertina. L’immagine falsa è stata diffusa almeno dal 15 febbraio 2024 nei canali Telegram russi.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: