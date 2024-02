Fleximan sbarca nel milanese: abbattuti quattro autovelox

«Fleximan» colpisce il milanese, precisamente Buccinasco dove sono stati distrutti quattro autovelox nuovi di zecca, appena installati. Polizia locale e carabinieri hanno già acquisito i filmati delle videocamere in zona per riuscire a risalire agli autori del gesto. Ma è ancora poco chiaro se si tratta di un singolo o di un gruppo di persone. I segnalatori di velocità, spiega il Corriere della Sera che ricostruisce la vicenda, si trovavano in via Lomellina-Meucci (in entrambi i sensi di marcia), in via Emilia e, nella frazione di Gudo Gamberado, in via De Amicis. La decisione dell’installazione era avvenuta dopo diversi incidenti stradali, alcuni mortali. Le strutture erano fissate con delle viti ma, non essendo passate nemmeno 24 ore, il cemento non aveva fatto presa. Non solo, all’interno i velox non erano ancora presenti le telecamere. Adesso «li raddoppiamo», ha detto sui social il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti. «Non volete rischiare una multa? Rispettate i limiti, andate piano, rispettate la vita. Senza considerare che stiamo spendendo soldi pubblici per tutelare la sicurezza di tutti», dice il primo cittadino. Pruiti aveva già detto la sua sui vandali: «Per favore, non chiamiamoli “Fleximan”. Questi sono delinquenti. Una volta che i responsabili saranno rintracciati, ci muoveremo come previsto dal codice penale. Quanto successo è ignobile, e certi gesti non ci intimidiscono».

(foto di repertorio ANSA/GIORGIO BENVENUTI)

