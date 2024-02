Cagliari, Elly Schlein contestata da una pensionata al mercato: «Vai a lavorare, come ho fatto io» – Il video

Strette di mano, sorrisi, selfie ma anche una contestazione. C’è stato un piccolo imprevisto oggi durante la visita di Elly Schlein al mercato rionale di Quirra, a Cagliari. In questi giorni la segretaria del Partito Democratico sta girando la Sardegna per sostenere la candidatura di Alessandra Todde alle prossime elezioni regionali. Durante il giro tra i banchi dell’ortofrutta, una signora si è fatta spazio tra i giornalisti e si è avvicinata a Schlein, apparentemente per salutarla. Dopo averle stretto la mano, la donna inizia la sua contestazione: «Ma cos’ha, una paresi? Vada a lavorare come ho lavorato io 25 anni in una impresa di pulizia per 500 euro al mese. È una vergogna», grida la signora. E Schlein risponde: «Ha ragione, signora, è una vergogna». A questo punto però la contestatrice non ha alcuna voglia di proseguire la conversazione e se ne va.

Foto/Video di copertina: ANSA

