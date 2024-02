Chiara Ferragni sarà ospite di Fabio Fazio: il ritorno in tv per dire la sua sul caso Balocco (e sulla rottura con Fedez?)

Chiara Ferragni dovrà presto rompere il silenzio pubblico su tutte le «sfighe» che la perseguitano negli ultimi mesi, come le ha chiamate lei stessa in una storia Instagram nei giorni scorsi. Si pensava l’influencer si riferisse in primis alle indagini in corso per il caso del Pandoro griffato Balocco, ma anche delle promozioni “sospette” di altri prodotti. Ora, se le indiscrezioni saranno confermate, emerge che Ferragni dovrà dire la sua anche su qualcosa di assai più personale: la rottura del rapporto con Fedez. L’influencer parlerà al pubblico (suo e non solo) dal salotto di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio traslocato da quest’anno sul Nove. Ma non subito. L’ospitata è in programma per domenica 3 marzo, tra dieci giorni. Lo ha annunciato poco fa su X lo stesso conduttore. L’appuntamento, fanno sapere a Open fonti vicine all’influencer, era in realtà «già programmata da tempo». E arriverà a sette anni quasi esatti dalla precedente ospitata nel programma, il 26 febbraio 2017. Non è detto che Ferragni attenderà fino a quella sera per dire la sua su una o più delle questioni che la riguardano e di cui tutti i suoi follower parlano. Ciò che è certo è che l’attesa per il ritorno in tv dell’influencer, a poco più di un anno dal Festival di Sanremo che co-condusse al fianco di Amadeus, è altissima.

Foto di copertina: Chiara Ferragni al termine della sua precedente ospitata a “Che Tempo Che Fa” (allora sulla Rai) con Fabio Fazio – Milano, 26 febbraio 2017 (ANSA/FLAVIO LO SCALZO)

