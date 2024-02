Europa League, i sorteggi: al Milan tocca lo Slavia Praha, Atalanta con lo Sporting Lisbona, per la Roma c’è il Brighton

È tempo di sorteggi per gli ottavi di finale dell’Europa League, in cui le otto vincitrici dei gironi verranno accoppiate alle otto vincitrici dei playoff. Sono tre le italiane che saranno impegnate nel nuovo turno della competizione europea. Si tratta dell’Atalanta, testa di serie, che affronterà lo Sporting Lisbona. Il Milan ha pescato lo Slavia Praha, mentre la Roma di Daniele De Rossi se la dovrà vedere con gli inglesi del Brighton. Le gare di andata degli ottavi si giocheranno il 7 marzo, quelle di ritorno invece il 14 marzo. Il match tra Sporting e Atalanta sarà invece anticipata al 5 marzo, a causa della presenza di due squadre di Lisbona (Benfica e Sporting) allo stesso turno della competizione. Milan e Roma giocheranno il secondo round in trasferta, l’Atalanta invece in casa. Ecco tutti gli accoppiamenti:

Sparta Praga-Liverpool

Marsiglia-Villareal

Roma-Brighton

Benfica-Rangers

Friburgo-West Ham

Sporting Lisbona-Atalanta

Milan-Slavia Praga

Qarabah-Bayer Leverkusen

Leggi anche: