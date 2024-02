Fabrizio Corona e il fuso orario per le udienze: in tribunale arriva in ritardo di oltre un’ora. E dice la sua su Fedez e Ferragni – Il video

Oggi Fabrizio Corona aveva la sua 2797 udienza in tribunale. La sua avvocatessa Cristina Morrone, lo attendeva per l’udienza delle 12. In un video pubblicato sui social l’imputato si è presentato alle 13.50 quando in aula l’appuntamento è iniziato alle 13.20. Meglio tardi che mai. Intanto l’ex re dei paparazzi dice la sua sulla crisi coniugale tra Chiara Ferragni e Fedez. «Lei andrà da Fazio – spiega su Dillinger News – si presenterà piangente, come la brava ragazza della porta accanto, pronta a difendersi per le beghe matrimoniali. Fedez andrà a Belve dalla Fagnani ma nel frattempo, e ha tutte le carte in regola per farlo, pare che farà una causa milionaria contro la ex moglie per un danno di immagine che sarebbe ricaduto su di lui, e che in un momento di separazione non potrebbe accettare e secondo alcune voci potrebbe dar luogo a una richiesta di risarcimento. A rischio l’amore, a rischio la celebrità, un risarcimento che non è detto poi si limiti a essere morale piuttosto che pecuniario, in vista dei prossimi anni che potrebbero essere incerti».

