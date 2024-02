«Per ora la priorità sono i miei figli». Fedez risponde sulla crisi con Chiara Ferragni ai microfoni di Pomeriggio Cinque – Il video

Il rapper, intercettato dal programma Mediaset, non entra nel merito della separazione. Ma sarà presente alla sfilata di Donatella Versace: «Una mia amica e mi è molto vicina in questo periodo»

«Secondo lei io ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli? Complotto? Chiunque può parlare di che vuole. La mia priorità ora sono i miei figli». Parola di Fedez, intercettato da Michelle Dessì, per Pomeriggio Cinque, programma condotto da Myrta Merlino. Il rapper non conferma ma non smentisce nemmeno la crisi coniugale con Chiara Ferragni. «Io accetto che le persone facciano ilazioni su di me, sono un personaggio pubblico, ma che io mi metta a rispondere nel merito… mi spiace. Andare stasera alla sfilata di Donatella Versace? Certo, Donatella è una mia amica e mi è molto vicina in questo periodo».

"La priorità per me sono i miei figli"



In esclusiva a #Pomeriggio5 l'intervista a #Fedez pic.twitter.com/McUvNShgKM

— Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 23, 2024

Dessì spiega che il rapper si è allontanato da casa questa domenica. Questo pomeriggio il padre, il signor Lucia, è andato a prendere i nipotini per una passeggiata. Mentre l’influencer evita ogni evento pubblico durante la settimana della moda a MIlano Fedez invece si presenterà alla sfilata di Versace. Due linee differenti mentre Chiara sarà ospite, da Fabio Fazio.

Leggi anche: