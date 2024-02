Carabiniere in pensione si barrica in casa con la moglie. Era già successo nel 2022

Succede a Pavullo, in provincia di Modena. Non sono ancora chiari i motivi del gesto

Un carabiniere in pensione si è barricato in casa con la moglie a Pavullo, provincia di Modena. Non sono ancora chiari i motivi del gesto e al momento non si sa se l’uomo sia armato. Stando a quanto scrive l’Ansa, il 70enne – in cura per una forma di depressione – aveva compiuto un gesto simile nel 2022 e si era arreso dopo una lunga trattativa. Anche stavolta sono corsi sul posto i colleghi dell’Arma che insieme alla polizia starebbero cercando di convincere l’uomo a uscire di casa.

