Milano, giovane americana violentata a due passi dalla discoteca Alcatraz. Fermato l’aggressore, con l’aiuto della security e dei passanti

Una studentessa americana di 20 anni è stata violentata la notte scorsa nel parcheggio di un supermercato vicino alla discoteca Alcatraz, in via Valtellina a Milano. Il giovane, accusato di violenza, è stato arrestato praticamente in flagranza di reato dagli agenti della Squadra Volante dopo essere stato trattenuto dagli addetti alla sicurezza del locale, avvisati da alcuni passanti che si sono fermati sentendo le urla della giovane. L’arrestato, incensurato, è uno studente egiziano. Aveva conosciuto la ventenne in discoteca e avevano bevuto insieme qualche drink. I due sono poi usciti dal locale e, nel parcheggio, è avvenuta la violenza. La giovane americana è riuscita a richiamare l’attenzione urlando. Grazie al lavoro degli addetti alla sicurezza e di alcuni passanti la Polizia, arrivata nel giro di pochi minuti, è riuscita a fermare il giovane. La ragazza è stata portata alla Clinica Mangiagalli dove sono stati riscontrate tracce della violenza.

