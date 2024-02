Roma, nutrizionista abusa di una paziente: sospeso e accusato di violenza sessuale

Un medico nutrizionista di 59 anni è stato sospeso dalla professione con l’accusa di aver abusato di una giovane paziente di 36 anni. Succede a Roma, dove la vittima ha raccontato di essersi rivolta a maggio 2023 al dottore in questione così da essere seguita sotto il profilo nutrizionale e alimentare, ma già da subito ha notato richieste inappropriate. «Quando sono arrivata alla prima visita mi ha accolto nello studio, mi ha chiesto di togliere il reggiseno. L’ho trovato strano, in genere non è necessario per le visite di questo tipo», ha denunciato la donna alle autorità. Poi, con il passare delle visite, la situazione è peggiorata sempre di più con il medico che ha iniziato a molestare sessualmente la donna. Quest’ultima ha trovato il coraggio di denunciare e ha fornito agli investigatori anche i messaggi che il medico le inviava dopo le visite, considerati gravi indizi di colpevolezza.

Quell’intervista del medico

Alla chiusura delle indagini, gli agenti hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura interdittiva, emessa dal Tribunale di Roma. Il nutrizionista è stato sospeso dall’esercizio della professione. In passato, il medico era stato anche intervistato e nell’occasione disse: «Nella professione cerco sempre di ascoltare i miei pazienti, perché ritengo imprescindibile capire chi è la persona che ho di fronte per comprendere di cosa ha bisogno. Il rapporto umano con loro è la più grande fonte di soddisfazione. Bisogna far capire ai pazienti che quella che si accingono a seguire non è una dieta, ma ciò di cui hanno bisogno».

