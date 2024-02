Vicenza, 22enne accoltellato dopo una lite in famiglia: è gravissimo. Fermato un uomo

Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato questa mattina attorno alle 9.30 al culmine di quella che sarebbe stata secondo le prime ricostruzioni una lite in famiglia degenerata tra le mura di casa, a Dueville (Vicenza). Sono stati i vicini di casa a chiamare i soccorsi. Sembra che il giovane sia stato accoltellato all’addome. I medici intervenuti presso la villetta sono riusciti a stabilizzarlo e lo hanno portato all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove si trova ora in gravissime condizioni. Sull’aggressione indagano i carabinieri. Secondo quanto riporta il Giornale di Vicenza, ci sarebbe già un fermato, la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti. A seconda del decorso delle ferite riportate dal 22enne e ai rilievi sulla dinamica dell’accaduto, potrebbe essere accusato di tentato omicidio o di lesioni gravi o gravissime. Al momento non è stato reso noto chi sia il fermato e in quale rapporto di parentela sia con il ferito.

