No! Il video di questo aggressore non riguarda la metro B di Roma

Circola un video dove un uomo aggredisce diverse donne in una stazione della metropolitana. Secondo diverse pagine Facebook, l’individuo avrebbe agito in una fermata della metro B di Roma. Tuttavia, la struttura ripresa non assomiglia affatto a quelle delle fermate romane. La scena riguarda un fatto di cronaca avvenuto all’estero, dove l’uomo è stato fermato a seguito dell’aggressione sessista contro diverse donne.

Il video non riprende un aggressore nella metro B di Roma.

La struttura ripresa nel video non coincide con quella della metropolitana romana.

L'episodio è avvenuto in una stazione della metropolitana di Barcellona.

L'uomo è stato fermato e poi detenuto dai Mossos.

Il video è stato condiviso dalla pagina Facebook Polizia Penitenziaria per sempre con la seguente descrizione:

Guardate questo individuo alla fermata della metro B di Roma.

Il video è stato condiviso con la stessa descrizione anche da altre pagine come L’informazione Rdc:

Stesso discorso per la condivisione della pagina Facebook Reporter Sorrento:

Non Roma, ma Barcellona

La scena ripresa non riguarda la metropolitana romana, ma quella di Barcellona. La vicenda viene riportata da 20minutos.es in un articolo del 12 febbraio 2024 dal titolo «Un uomo colpisce tutte le donne che incontra nella metro di Barcellona: una ha un infortunio grave» («Un hombre golpea a todas las mujeres que se cruza en el metro de Barcelona: una tiene una lesión grave»). Il fatto è avvenuto presso la fermata Camp de l’Arpa. Nell’articolo leggiamo che l’uomo è stato fermato dagli agenti della sicurezza e successivamente portato in detenzione dai Mossos d’Esquadra, la forza di Polizia della Catalogna.

Mentre il video contenente l’informazione scorretta continua a circolare, la pagina Facebook Polizia Penitenziaria per sempre («creata per poliziotti penitenziari in servizio e in quiescenza e per tutti i simpatizzanti») condivide un articolo dove si parla dello stesso video e della sua corretta geolocalizzazione.

Il video non mostra affatto un aggressore nella metro B di Roma. La scena riguarda un fatto avvenuto a inizio febbraio 2024 a Barcellona, dove l’uomo è stato fermato e poi detenuto dai Mossos.

