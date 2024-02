Botte e insulti a una bambina disabile, arrestate due maestre in un asilo a Gorizia

Due maestre di una scuola dell’infanzia in provincia di Gorizia sono state sottoposte agli arresti domiciliari con l’accusa di aver maltrattato una bambina con disabilità. Spinte, strattoni, schiaffi, ma anche grida, parolacce e imprecazioni: sono queste le violenze fisiche e psicologiche che le due insegnanti avrebbero perpetrato all’alunna. Le indagini sono iniziate a dicembre 2023 a seguito di una segnalazione arrivata sul tavolo dei carabinieri e di controlli da parte degli stessi, tramite telecamere nascoste, negli spazi della scuola in cui gli alunni giocano. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le due insegnanti avrebbero maltrattato la bambina quasi quotidianamente, anche in presenza di altri alunni. Il Gip ha disposto gli arresti domiciliari per le maestre per il motivato pericolo che potessero reiterare i sospetti maltrattamenti.

