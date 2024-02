No! Questa foto non riguarda gli studenti manganellati a Pisa, ma i pro Palestina a Milano

Un ordigno artigianale, composto di un grosso petardo attaccato a una bottiglietta piena di alcol a 90 gradi. Sullo sfondo, la fiancata di una camionetta della polizia. Questo è quello che si vede in una foto che circola sui social associata agli studenti presi a manganellate. Non viene esplicitamente citata la città, ma è chiaro il riferimento a Pisa, dove il 23 febbraio diversi studenti che partecipavano a una manifestazione non autorizzata sono colpiti con violenza da alcuni agenti di polizia. In realtà, la foto non riguarda gli studenti di Pisa. Infatti, la bomba artigianale è stata trovata tra i manifestanti per la Palestina di Milano.

Per chi ha fretta:

Circola la foto di una bomba artigianale fatta con un petardo e una bottiglietta d’alcol.

Si sostiene che questa fosse in possesso degli studenti presi a manganellate a Pisa.

In realtà, la bomba artigianale non era degli studenti manganellati a Pisa.

L’ordigno rudimentale, infatti, è stato trovato tra i manifestanti pro-Palestina di Milano.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica, che ha già raccolto oltre 8.700 condivisioni. Nella descrizione si legge:

Hanno manganellato gli studenti… Ecco gli studenti.

In altri post, la foto viene condivisa insieme a quella di uno degli agenti a Pisa.

La foto scattata a Milano

La foto viene condivisa per sostenere che gli studenti caricati e pestati dalla polizia a Pisa fossero in possesso di ordigni rudimentali. Tuttavia, però non ha nulla a che vedere la cittadina toscana. L’immagine infatti è stata condivisa da Pasquale Alessandro Griesi sul proprio profilo X. L’agente di polizia e segretario lombardo della FSP Polizia di Stato, uno dei maggiori sindacati della categoria, spiega con il proprio post che la bomba artigianale è stata trovata tra i manifestanti che sabato 24 febbraio hanno partecipato ai cortei per chiedere il cessate in fuoco in Palestina a Milano. Non fa riferimenti a Pisa, ma solo a un generale e potenziale sentimento di rivalsa che i manifestanti meneghini potrebbero aver avuto nel voler vendicare coloro che sono stati colpiti con violente manganellate dalle forze dell’ordine nella città toscana.

Conclusioni

Circola la foto di una bomba artigianale fatta con un petardo e una bottiglietta d’alcol. Si sostiene che questa fosse in possesso degli studenti presi a manganellate a Pisa il 24 febbraio. In realtà, la bomba artigianale non era degli studenti manganellati a Pisa. L’ordigno rudimentale, infatti, è stato trovato tra i manifestanti pro-Palestina di Milano, il 24 febbraio.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: