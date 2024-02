Schlein canta Bella Ciao, Conte palleggia: così i leader di Pd e M5s festeggiano la vittoria di Todde in Sardegna – I video

Elly Schlein canta Bella Ciao insieme ai militanti del Partito Democratico. Giuseppe Conte si dà al calcio e si mette a palleggiare in strada. Così i leader Dem e M5s festeggiano la vittoria di Alessandra Todde in Sardegna. «Era dal 2015 che non si vinceva una regione in cui governa la destra. Fra due settimane possiamo vincere anche in Abruzzo con Luciano d’Amico. Una cosa è certa: l’alternativa c’è. Come Segretaria, a un anno esatto dalle primarie, non potevo sperare in una ragione più bella per festeggiare!», ha scritto la segretaria Dem sui social network.

Conte è in compagnia di un giornalista che conta i palleggi: «1, 2, 3, 4, 5, 6… Sei ne ha fatti», dice. «È una vittoria importante. Con questo passaggio noi diamo anche una sveglia al governo a Roma. La tracotanza, l’arroganza con cui ha gestito, non solo sta gestendo la politica nazionale, ma ha pensato anche di gestire questa partita regionale, non paga», ha spiegato l’ex premier ad Agorà.

Leggi anche: