Il ragazzo redarguito in stazione a Milano perché porta simboli della Palestina – Il video

«Si viene protetti in base alla provenienza etnica»

L’account Instagram Karem_from_Haifa appartiene a un logopedista ospedaliero che vuole raccontare la causa della Palestina. Ieri Karem ha pubblicato un filmato che lo ritrae alla stazione di Milano in cui racconta di essersi fermato a chiedere aiuto per una ragazza a un uomo della sicurezza, che lo ha però redarguito a causa dei simboli palestinesi che portava addosso. Il testo di Karem: «Chiamala profilazione razziale se vuoi. Io sono vaccinato a questi razzisti e ho una piattaforma dove denunciare gli abusi che subisco, ma se a chiedere aiuto al “signore della sicurezza” fosse stata una ragazza o un ragazzo molto giovani? O comunque con un carattere diverso dal mio? Se hai un simbolo palestinese addosso vieni aggredito e intimidito. Il messaggio è che si viene protetti in base alla provenienza etnica. O anche solo esprimendo vicinanza alla causa palestinese indossandone un simbolo. È gravissimo. Successivamente la polizia mi ha identificato e lasciato andare, ma ripetendomi più volte che mi sconsigliava di pubblicare il video. Quindi lo pubblico».

