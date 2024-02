Pisa, neonato rapito dai genitori in ospedale. Rintracciato il padre ma della mamma e del piccolo ancora nessuna traccia

Ha preso il figlio, neonato di sette giorni, prima di un incontro programmato con gli operatori dei Servizi sociali nel reparto di Neonatologia dell’ospedale Santa Chiara di Pisa. Lo ha portato via in bicicletta e mentre si allontanava dalla struttura la compagna, madre del bambino, si è allontanata dal reparto. L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri ma della mamma e del piccolo non c’è nessuna traccia. I militari non hanno preso nessun provvedimento giudiziario ma tengono aggiornata la procura dei minori. Le ricerche proseguono. La coppia risulta conosciuta agli assistenti sociali. Forse hanno agito temendo che il loro bambino fosse portato via e dato in affido.

