Swisscom pronta a comprare Vodafone Italia per 8 miliardi: il gruppo svizzero prepara l’integrazione con Fastweb

Swisscom è pronta ad acquistare il ramo italiano di Vodafone, che ha confermato stamattina l’interesse nell’offerta del gruppo svizzero. Le due aziende sono vicine ad un accordo per la vendita per un importo di 8 miliardi di euro, che Swisscom corrisponderebbe in larga parte in denaro liquido. L’operatore di telecomunicazioni con sede a Berna, controllato al 51% dallo Stato svizzero, possiede già in Italia Fastweb, e guarda al potenziale valore aggiunto dell’integrazione tra le due attività. L’operazione «riunirebbe infrastrutture mobili e fisse di alta qualità, competenze e capacità complementari per creare un’azienda leader convergente – spiega Swisscom in una nota – Le maggiori dimensioni, la struttura dei costi più efficiente e il significativo potenziale di sinergia consentirebbero all’entità combinata di liberare valore per tutti gli stakeholder. La transazione sarebbe un passo fondamentale per consentire a Swisscom di realizzare il suo obiettivo strategico di creare valore a lungo termine in Italia». Anche Vodafone ha confermato la notizia della trattativa in esclusiva, dopo l’indiscrezione pubblicata ieri a tarda sera da Bloomberg: «Vodafone ha intrattenuto discussioni con diverse parti per esplorare opzioni di consolidamento del mercato in Italia e ritiene che questa potenziale transazione offra la migliore combinazione di creazione di valore, pagamento anticipato di un corrispettivo in cash e certezza della transazione per gli azionisti», fa sapere l’azienda. Un riferimento implicito soprattutto all’altra principale offerta d’acquisto arrivata nei mesi scorsi, quella del gruppo Iliad, scartata perché meno redditizia. «Non c’è alcuna certezza che venga concordata una transazione», precisa cauta Vodafone, ma l’impressione è che per concluderla manchino solo gli ultimi dettagli. Se andrà in porto, sarà da capire in che modo Swisscom vorrà gestire l’eventuale integrazione con le attività di Fastweb che già controlla. Quel che è certo è che i mercati sembrano credere nell’operazione: dopo il duplice annuncio il titolo di Vodafone ha preso la corsa sul listino di Londra, guadagnando in poche ore il 2,8%.

Leggi anche: