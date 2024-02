Torino, assalto alla volante della polizia davanti alla questura: fermati 4 antagonisti

La polizia ha fermato 4 persone per i disordini scoppiati questo pomeriggio, mercoledì 28 febbraio, davanti alla questura di Torino. Un gruppo di 50 persone, autonomi dei centri sociali e anarchici, hanno circondato una volante della polizia con l’intenzione di liberare un uomo di origini marocchine che doveva essere trasferito in un centro di rimpatrio prima dell’estradizione. L’uomo era stato fermato lunedì sera per aver imbrattato le pareti del sottopasso in corso Grosseto con delle scritte ingiuriose. In giornata era stato portato nella sede dell’Asl di via Farinelli, dove una decina di antagonisti aveva fatto irruzione in segno di protesta. La vettura è stata presa a calci e pugni, mentre qualcuno provava ad aprire le portiere, poi l’uomo è stato riportato negli uffici della questura. Dopo i fermi effettuati dagli agenti, gli anarchici si sono quindi riuniti in un piccolo corteo che si è mosso verso piazza XVIII dicembre. Nel tragitto, sono state danneggiate alcune auto in transito.

