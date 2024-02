Chiara Ferragni sbotta con l’inviato di Mediaset: «Ma quale exit strategy, la rottura con Fedez è vera» – Il video

Non c’è pace per Chiara Ferragni. Oltre alla separazione con Fedez, per gestire la quale ha assoldato nei giorni scorsi l’avvocata Daniela Missagli, si trova a dover far fronte anche alle malelingue che l’accusano di aver montato una messinscena per distogliere l’attenzione dalle beghe legali che l’hanno travolta negli ultimi mesi, dal Pandoro Balocco in giù. Così l’influencer ha sfogato la sua rabbia per le fantasiose ricostruzione al microfono di Michel Dessì, l’inviato di Pomeriggio Cinque che già nei giorni scorsi era riuscito a strapparle qualche furtiva dichiarazione e che oggi l’ha di nuovo intercettata. «Non è finto niente. Dai, ciao ragazzi», ha provato a tagliare corto Ferragni, confermando di fatto per la prima volta la rottura con il rapper da cui ha avuto due figli. Poi, incalzato da Dessì sulle teorie del «complotto» avanzate da alcuni, ha puntualizzato: «Sono tutte cazzate le cose che scrivono, non è un’exit strategy ed è anche abbastanza offensivo che le persone pensino questo». Infine l’imprenditrice digitale si è lasciata andare in un commento ironico sul periodo complicato che sta attraversando: «Chiedi a Myrta (Merlino, ndr), anche io voglio il cornino, ma fatemelo recapitare». Invito colto al balzo dal giornalista: «Glielo porto io che sono un uomo del sud, porta bene. Le porto il corno e poi la lascio stare». Il che a Ferragni non pare vero: «Speriamo, guarda, serve un po’ di buona fortuna! C’è sempre bisogno. Mi porti solo il corno, senza domande? Va bene, Affare fatto».

