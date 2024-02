Chiara Ferragni a Pomeriggio 5: «Posso andare dalla psicologa in pace? È un momento doloroso» – Il video

«Non ho niente da dire, posso andare dalla psicologa in pace? È un momento doloroso». Queste le parole di Chiara Ferragni, intercettata dai microfoni di Pomeriggio5, programma condotto da Myrta Merlino. L’inviato Michel Dessì (lo stesso che aveva bloccato Fedez) è riuscito a intercettare l’influencer a Palazzo Parigi, mentre pranzava insieme alle sorelle e ad alcuni amici. Ferragni, cappuccio in testa, era accompagnata da un bodyguard e si è fatta scortare fino all’ingresso del portone della psicologa per poi sparire. Le dichiarazioni della cremonese arrivano dopo la sua intervista al Corriere della Sera e dopo anche alle piccate risposte di Tomaso Trussardi sul loro rapporto di conoscenza.

