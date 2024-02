Alla fine il Codacons chiede scusa a Fedez: «Non volevamo accusarlo di evasione fiscale»

Codacons chiede scusa a Fedez. L’associazione a tutela dei consumatori, acerrima nemica del rapper, ha fatto un passo indietro dopo che ha diffuso un comunicato stampa in cui accusava Fedez e le società della sua famiglia di «evasione fiscale e di trame oscure». Comunicato arrivato dopo che Fedez si era dichiarato tecnicamente nullatenente in tribunale, spiegando che è tutto intestato alle sue società. La nota è stata rimossa dal sito web del Codacons, come richiesto dagli avvocati del rapper, e l’associazione ha inviato una lettera di scuse al rapper. A firmare la missiva, in cui viene spiegato che non vi era intenzione di accusare Fedez di evasione fiscale o condotte illecite, è anche il Presidente dell’associazione Carlo Rienzi.

