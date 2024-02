Chi è Daniela Missaglia, l’avvocata divorzista che assisterà Chiara Ferragni sulla rottura con Fedez

La coppia d’oro Ferragnez sembra davvero arrivata al capolinea. A confermarlo, dopo una serie di segnali, è la notizia che Chiara Ferragni si è ora ufficialmente affidata un’avvocata divorzista. Si tratta, secondo quanto rivelato ieri da Dillinger News e confermato oggi da Vanity Fair, di Daniela Missaglia. La legale lavora nello studio di Milano “Missaglia De Vellis” assieme alla socia Valeria De Vellis. Sono entrambe due avvocate divorziste e matrimonialiste. In particolare, De Vellis è nota per aver assistito il defunto fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi nel divorzio con Veronica Lario. Quanto a Missaglia, invece, tra le separazioni che ha seguito spicca quella tra Nina Moric e Fabrizio Corona. Sul sito dello studio spiegano che offrono «ai propri clienti il supporto necessario in diversi ambiti di legge, in particolare nelle aree del diritto di famiglia, del diritto delle persone e delle successioni, della tutela del patrimonio (trust, fondi patrimoniali, affidamento fiduciario) e della tutela dei minori». Intanto, tra Fedez e Ferragni il clima sembra continuare ad essere sempre più teso. I due, stando a quanto trapelato finora, continuano a vivere separati.

