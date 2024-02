No! Questa foto non mostra Macron che scappa dagli agricoltori francesi

Circola una foto dove Emmanuel Macron corre seguito da quella che pare essere la sua scorta. Secondo diversi post social che la condividono, si sostiene che stesse fuggendo dagli agricoltori a seguito della loro irruzione al Salone dell’Agricoltura a Parigi. Quanto raccontato dagli utenti online non corrisponde al vero.

Ecco uno dei tanti post che riporta la foto con la narrazione della “fuga”:

Un altro esempio:

Attraverso una ricerca inversa, si riscontra che la foto non risulta scattata nel 2024. Infatti, si tratta di uno scatto realizzato lo scorso 25 febbraio 2023 come riportato su Alamy. Nella descrizione leggiamo che il leader francese stava correndo diretto a un incontro con i cittadini presenti al Salone:

French President Emmanuel Macron runs to greet people at the International Agriculture Fair during the opening day in Paris, Saturday, Feb.25 2023. (Christophe Petit Tesson, Pool via AP)