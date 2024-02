Dona un miliardo di euro alla Facoltà di Medicina di New York: l’Università sarà gratis. Gli studenti scoppiano di gioia – Il video

Addio tasse universitarie. L’Albert Einstein College of Medicine nel Bronx, una delle municipalità più povere di New York City, sarà gratuito grazie a una donazione di un miliardo di dollari. La donatrice è una storica professoressa emerita di pediatria presso l’Istituto. Si chiama Ruth Gottesman, ha 93 anni ed è rimasta vedova di un noto esperto di finanza di Wall Street. All’annuncio di Gottesman, che è anche presidente del consiglio di amministrazione della facoltà, gli studenti e le studentesse sono scoppiati di gioia. La donazione, infatti, permetterà a tantissimi nuovi medici di avviare la propria carriera senza dover gestire l’enorme costo che viene solitamente richiesto. L’Albert Einstein College è diventata la seconda scuola di medicina senza tasse di New York. Nel 2018, la School of Medicine della New York University ha annunciato che avrebbe coperto i costi di iscrizione per tutti i suoi studenti.

