Sara Buratin uccisa a coltellate in casa nel Padovano, trovato un corpo nel furgone del fiume: si ipotizza sia il marito

Il furgone inabissatosi due giorni fa nel fiume nella zona di Bovolenta, in provincia di Padova, è stato recuperato. Si tratta di un veicolo Nissan in cui all’interno è stato rinvenuto un corpo, portato ora in superficie. L’identificazione è ancora in corso, ma si presume che possa essere quello di Alberto Pittarello, il 39enne sospettato di aver ucciso a coltellate la moglie Sara Buratin, rinvenuta senza vita lo scorso 27 febbraio nella propria abitazione a Bovolenta. La donna era madre di una ragazzina di 12 anni. Da subito, le autorità si erano messe alla ricerca del marito e della sua auto, le cui tracce di pneumatici erano stato individuate sull’argine sinistro del fiume.

