Padova, donna di 41 anni uccisa a coltellate in casa: si cerca il marito

Una donna di 41 anni, Sara Buratin, è stata trovata morta in casa a Bovolenta, in provincia di Padova. Sul corpo c’erano segni di varie coltellate. L’omicidio sarebbe avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 27 febbraio, nella casa della madre della vittima. È stata lei infatti a trovare la figlia senza vita nell’abitazione poco distante dalla caserma dei carabinieri. La donna era madre di una ragazzina di 12 anni. Gli inquirenti stanno cercando di rintracciare il marito della vittima, al momento irreperibile. Come riporta il Corriere della Sera, un vicino di casa ha raccontato agli inquirenti di aver visto e sentito una lite tra Buratin e suo marito un paio di giorni prima. Il testimone ha detto poi che la madre della donna gli aveva raccontato di come sua figlia avesse problemi con il marito.

Il ricordo della sindaca

«Era una ragazza solare» dice la sindaca di Bobolenta, Anna Pittarello, a Repubblica. «La vedevo spesso mentre faceva sport o quando passeggiava insieme alla figlia. Il paese è piccolo, siamo appena 1.500 abitanti, ci conosciamo tutti». Sul rapporto con il marito, la sindaca dice di non aver mai ricevuto segnalazioni: «Mai un sentore. Ma ancora non si sa nulla, dovranno approfondire gli inquirenti. Sono notizie che lasciano senza fiato».

