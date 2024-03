“Chi l’ha visto?”, Federica Sciarelli e il corpo di Antonella Di Massa: «Noi non abbiamo smesso di cercarla, gli altri sì»

Sono stati gli inviati di Chi l’ha visto? a ritrovare il corpo di Antonella Di Massa, scomparsa da Casamicciola Terme il 17 febbraio. E mentre l’indagine prosegue sulle ipotesi dell’omicidio e del suicidio, la conduttrice del programma Rai Federica Sciarelli in un’intervista a La Stampa spiega com’è andata: «Abbiamo semplicemente seguito il percorso che la donna, incappucciata come si vede nei video, fa. Poi abbiamo parlato con chi abita nei pressi del luogo dove finisce la visione delle telecamere e un signore ci ha detto di averla notata, un’altra donna di averla vista scendere per questa strada. Perciò l’operatore, Marco Monti, insieme all’inviato Francesco Paolo Del Re hanno seguito il percorso, notando un agrumeto che sembrava abbandonato dietro a un cancello semiaperto e Marco vi si è addentrato. L’abbiamo trovata a duecento metri di distanza dall’ultima segnalazione».

L’indagine aperta

Sciarelli spiega che «chi fa le ricerche ci mette il cuore». E quando Maria Corbi le fa notare che erano state sospese, replica: «Questo non lo dovete chiedere a me. In trasmissione abbiamo mostrato il documento ufficiale di sospensione. Noi invece le abbiamo continuate». Poi aggiunge: «Il caso è misterioso perché un signore che abita vicino al luogo del ritrovamento ci ha detto che lui ai ricercatori ha indicato quel campo. E da li dovrebbero essere passati quindi ci si deve chiedere se il corpo c’era oppure vi è stato portato dopo, o è stata lei a vagare. L’indagine è tutta aperta». E rivela: «Antonella la mattina della scomparsa è andata a comprare le banane, gli affettati, parlando con i negozianti delle figlie, dell’Università. Poi si va a suicidare? È complicato stabilire cosa scatta nella mente umana. Ma certamente è legittimo stupirsi del fatto che uno prima di farla finita si comporti come in una giornata qualunque».

