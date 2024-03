«Se il Codacons si scusa con Fedez, la pace tra Russia e Ucraina è possibile»: l’ironia di Fiorello a Viva Rai2! – Il video

Non può credere Fiorello che il Codacons abbia davvero chiesto scusa a Fedez dopo averlo accusato di evasione fiscale. Nella puntata di Viva Rai2! di oggi 1 marzo, il comico – come è solito fare – ha scherzato sulle notizie di attualità e non ha potuto fare a meno di tirare in ballo le controversie del rapper che da giorni stanno riempendo le pagine di ogni media. «Non volevo credere ai miei occhi quando l’ho letto: il Codacons si scusa con Fedez allora è possibile anche la pace tra Russia e Ucraina. Ho pensato è il primo marzo o il primo aprile?», ha ironizzato Fiorello. «Lo chiamerei anche, ma forse ha altri problemini per la testa…», ha aggiunto, facendo evidente riferimento alla rottura con la moglie Chiara Ferragni. Tra i diversi ospiti della puntata, anche la band dei Negramaro che ha suonato dal vivo e si è esibita al semaforo: una gag consueta ormai per gli ospiti di Viva Rai2!.

Leggi anche: