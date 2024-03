Uno sparo alla testa scuote la Royal Family: così è stato trovato morto Thomas Kingston, marito di Lady Gabriella

Il corpo del 45enne trovato domenica chiuso a chiave in una dépendance di casa, vicino a una pistola: «Uno shock per tutta la famiglia»

La scorsa domenica Thomas Kingston, il marito di Lady Gabriella Windsor (cugina di secondo grado di Re Carlo), è stato trovato morto nella casa dei suoi genitori nelle Cotswolds. Aveva 45 anni. In un primo momento, la causa della morte non è stata rivelata. Era però stato annunciato che non sembrava sospetta e che non erano coinvolte altre persone. Ma il Telegraph oggi fa sapere che i riscontri effettuati hanno rilevato che sul corpo di Kingston era presente una una «catastrofica ferita alla testa» e vicino è stata ritrovata una pistola. Il coroner senior del Gloucestershire, Katy Skerrett, ha spiegato a People che prima del tragico evento, Kingston aveva pranzato con i suoi genitori. Poi il padre era uscito a portare a spasso i cani, e lui era rimasto da solo.

Chi era Thomas Kingston

Al ritorno dei genitori, sembrava scomparso: la coppia aveva iniziato a cercarlo per tutta la casa, senza successo. Il suo corpo inerme è stato trovato in una dépendance chiusa a chiave. Si fa largo così l’ipotesi di un suicidio. In una dichiarazione rilasciata dalla moglie e dai figli a distanza di due giorni dalla morte, Kingston veniva ricordato come «un uomo eccezionale che ha illuminato la vita di tutti coloro che lo conoscevano. La sua morte è stata un grande shock per tutta la famiglia e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy mentre piangiamo la sua scomparsa». Kingston aveva studiato storia economica all’Università di Bristol prima di iniziare a lavorare per il ministero degli Esteri. In passato era stato fidanzato anche con Pippa Middleton, sorella della futura principessa Kate.

Le condoglianze del Re

Anche Re Carlo e la regina Camilla hanno inviato le loro «sentite condoglianze» alla cugina del monarca. Lady Gabriella è la 56esima in linea di successione al trono, ma non è un membro attivo della famiglia reale. Lavora come giornalista freelance, però sia lei che il defunto marito avevano iniziato a frequentare la nobile famiglia all’indomani del matrimonio. La coppia era presente, per esempio, alla cerimonia commemorativa del principe Filippo presso l’Abbazia di Westminster nel marzo 2022, al Giubileo di platino della regina Elisabetta a giugno e al funerale della regina pochi mesi dopo.

