Mosca, migliaia di persone ai funerali di Alexei Navalny. La folla intona cori anti-Putin: «La Russia sarà libera» – Foto e video

Sono terminate le esequie di Alexei Navalny, il dissidente russo morto lo scorso 16 febbraio nella colonia penale siberiana, nella chiesa dell’Icona della Madre di Dio a Mosca. Lo rende noto l’amico e collaboratore dell’oppositore di Putin, Ivan Zhdanov, sui social media. Mentre la bara veniva portata fuori dalla struttura alcune persone tra la folla hanno gettato fiori sul carro funebre e gridato «La Russia sarà libera!», «niente guerra!» e «assassini»: riporta la Bbc. La bara è ora arrivata al cimitero di Borisovskoye, scrive la Bbc. Fuori dalla chiesa – fanno sapere fonti giornalistiche sul posto – erano presenti almeno 2-3 mila persone, tra cui ambasciatori e diplomatici. La folla ha atteso fuori e nelle strade circostanti poiché l’ingresso in chiesa è stato consentito solo a poche persone oltre ai familiari. I genitori di Navalny, Anatoly Navalny e Lyudmila Navalnaya, sono stati fotografati mentre camminavano verso l’ingresso, sottolinea il Guardian. Anche una delegazione dell’Ue ha partecipato alla cerimonia funebre, ha spiegato il portavoce del Servizio di Azione Esterna dell’Ue Peter Stano. «Ci sono diversi indizi dell’azione del Cremlino in merito alla violazione dei diritti umani, basta guardare la repressione messa in campo dopo la morte» dell’oppositore, ha ricordato Stano.

«Tu non hai avuto paura e noi non abbiamo paura»

Centinaia di persone si sono radunate oggi – venerdì 1 marzo – all’esterno della chiesa dove sono stati celebrati i funerali del dissidente russo. All’arrivo del carro funebre i presenti hanno urlato «Navalny, Navalny» e «Tu non hai avuto paura e noi non abbiamo paura» mentre la bara veniva portata all’interno della chiesa. Mentre decine di veicoli delle forze dell’ordine e alcuni camion della polizia antisommossa hanno presidiato la zona. Un giornalista dell’Afp ha anche detto di aver visto agenti di polizia con elmetti e bombolette di gas lacrimogeni pattugliare l’area, anche nelle vicine stazioni della metropolitana. Presenti alla celebrazione l’ambasciatore francese a Mosca Pierre Lévy, l’incaricato d’affari italiano Pietro Sferra Carini, che al passaggio della bara di Navalny ha lanciato un fiore rosso. Anche Lynne Tracy, ambasciatrice degli Stati Uniti in Russia e l’ambasciatori tedesco Lambsdorff hanno preso parte ai funerali. Ancora nessuna notizia invece, scrive la Bbc, dalla moglie di Navalny, Yulia Navalnaya.

Спасибо всем, кто пришел и продолжает подходить pic.twitter.com/Zc6dh3qiXG — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) March 1, 2024

Il Cremlino «non ha niente da dire alla famiglia»

Nel frattempo, il Cremlino ha fatto sapere che «non ha niente da dire alla famiglia di Navalny il giorno del suo funerale», ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov. Quest’ultimo ha inoltre messo in guardia contro qualsiasi manifestazione «non autorizzata» durante i funerali del dissidente. «Qualsiasi manifestazione non autorizzata sarà una violazione della legge. Di conseguenza, coloro che vi prenderanno parte saranno ritenuti responsabili in conformità alla legge in vigore», ha dichiarato Peskov, citato dalla Tass.

Ong: «Portate i dati dei vostri legali»

I gruppi per i diritti umani hanno consigliato alle persone presenti ai funerali del dissidente russo Navalny di scrivere i dettagli dei legali che potrebbero aiutarli in caso di arresto. Lo rendono noto i media internazionali sottolineando che è stato consigliato di avere con sé anche il passaporto e delle bottiglie d’acqua.

La diretta dei funerali

Leggi anche: