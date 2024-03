A Pisa torna il corteo pro Palestina degli studenti, assenti i feriti delle manganellate: gli slogan contro Israele – Il video

Gli studenti delle scuole medie superiori di Pisa sono tornati in corteo, a una settimana dagli scontri con le manganellate con la polizia durante il corteo non autorizzato pro Palestina. Gli organizzatori parlano di circa 5mila persone che sfilano in corteo a Pisa, dietro gli striscioni che recitano: «Pisa in piazza contro le bombe e le manganellate» e «Pisa non ha paura». Durante il corteo partono slogan contro Israele definito «Stato fascista e terrorista». A sfilare ci sono anche esponenti locali del Pd e di altri partiti di centrosinistra, tra cui il presidente della provincia Massimiliano Angori.

Al corteo sono assenti gli 11 studenti minorenni rimasti feriti lo scorso 23 febbraio durante gli scontri con la pollai, su consiglio dei loro legali, come spiega il Corriere della Sera. Oltre a politici e studenti delle scuole medie superiori, ci sono anche i tifosi del Pisa calcio. La polizia segue il corteo a distanza di 50 metri dalla testa del corteo e dalla coda.

