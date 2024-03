Valle d’Aosta, le nevicate intense provocano una valanga: ostruita una galleria, isolata l’alta valle di Gressoney – I video

L’area sud-orientale della Valle d’Aosta è investita dalla scorsa notta da una robusta perturbazione che ha fatto cadere oltre mezzo metro di neve, mettendo in allerta le autorità. Le intense precipitazioni hanno costretto il sindaco di Cogne ha sospendere la circolazione su alcune strade, come la regionale 47 di Cogne e le comunali Cogne-Lillaz e Cogne-Valnontey. Dalla località di Pont sono state preventivamente evacuate circa 30 persone, e per tutta la domenica sono rimasti chiusi i comprensori sciistici di Breuil Cervinia, Valtournenche e di Monterosa ski tre valli. Il pericolo valanghe si è poi materializzato in mattinata nella valle del Lys, nel comune di Gaby in provincia di Aosta. «Un’ora fa la valanga era arrivata sulla galleria, mezz’ora fa ha raggiunto propria la strada. Non ci sono persone coinvolte», ha spiegato Francesco Valerio. Sulla strada regionale 44 si è abbattuta una valanga che ha completamente ostruito una galleria. I carabinieri hanno interrotto la circolazione sul tratto e al momento Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité sono isolate. «La perturbazione continua a perdurare e si sta intensificando. La situazione è sotto controllo, monitorata con la commissione locale valanghe. Stiamo valutando precauzionalmente se chiudere dei tratti della strada regionale», ha dichiarato il sindaco di Gressoney-Saint-Jean Mattia Alliod. Per lo stesso motivo si sta valutando la chiusura anche del tratto stradale tra le località Bino e La Trinité.

