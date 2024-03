Fiorello senza parole dopo l’intervista di Chiara Ferragni, le frecciate a Fazio: «Non c’è niente da commentare»

C’è anche Fiorello tra i tanti delusi per l’intervista di Fabio Fazio a Chiara Ferragni nella puntata di domenica 3 marzo a Che tempo fa. La prima apparizione in Tv dell’influencer dopo lo scandalo sul caso Balocco e le voci sulla separazione con Fedez era stata già bocciata da Selvaggia Lucarelli, che rimproverava al conduttore di non aver mai fatto domande interessanti all’influencer. Lo stesso Fiorello ha ammesso la difficoltà nel trovare un commento originale da fare il giorno dopo quell’intervista tanto attesa: «Abbiamo cercato qualcosa da dire, ma francamente non c’è nulla. Noi per ridere cosa dobbiamo dire? Lei è arrivata: “Come va?”, “Tutto bene…”, “Sì, un po’ dispiaciuta…”, “Vabbè avete capito male”. Ma chi? – chiede Fiorello – Noi o loro? Non ha confermare neanche la crisi con Fedez, dice che forse fanno pace: “Ci sentiremo”. Come facciamo a commentare?».

