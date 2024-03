Chiara Insidioso Monda massacrata dall’ex che presto sarà libero: «E lei muove solo due dita»

Chiara Insidioso Monda è stata massacrata dal compagno dieci anni fa a Roma. Dopo 11 mesi di coma è stata dimessa nel 2016 dalla clinica Santa Lucia. Oggi però muove solo due dita. Mentre il suo ex presto sarà libero, racconta Il Messaggero. «Va in una scuola per disabili, il suo quoziente intellettivo è migliorato, il suo corpo no. Si può solo aiutarlo a non precipitare», racconta il padre Maurizio. Chiara non parla: i calci alla testa di Maurizio Falcioni l’hanno resa «prigioniera del suo corpo. Dopo il trauma cerebrale muove solo due dita e così riesce a fare videochiamate in cui non parla e ad ascoltare musica su Youtube. «E pensare che tra meno di sei anni lui sarà libero», dice ancora il padre. «Il suo è un ergastolo da innocente. Capisce tutto e io impazzisco», aggiunge.

La mamma Danielle Conjart dice che la figlia «capisce, legge, sa usare il tablet e lo smartphone». Insieme i genitori conducono una battaglia per trovarle strutture migliori. La sua gestione intanto è passata a un amministratore di sostegno. «È una vittima scampata di femminicidio: ora è lei a scontare la pena».

