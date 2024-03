Razzi vuole candidarsi alle Europee: «Disponibile con Forza Italia. Lo slogan? Io sono per voi»

«Se mi candido alle elezioni europee con Forza Italia? Mi sono reso disponibile perché posso portare un po’ di acqua al mulino. Quale sarebbe lo slogan? Ho già pronto il manifesto: Io sono per voi». Lo ha dichiarato Antonio Razzi a “ZTL” condotto Francesco Borgonovo sulla FM di radio Giornale Radio.

«Prenderei un sacco di voti soprattutto dai giovani: tanti ragazzi che non andrebbero a votare mi sosterrebbero perché li faccio divertire con i miei TikTok – ha precisato Antonio Razzi –. Una candidatura di simpatia? Non proprio, il programma c’è: da tempo auspico la nascita degli Stati Uniti d’Europa». Ieri l’ex senatore era in giro ad ammirare le bellezze di Roma.

Leggi anche: