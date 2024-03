Yulia Navalnaya: «Il 17 marzo a mezzogiorno tutti ai seggi contro Vladimir Putin» – Il video

Yulia Navalnaya, vedova del dissidente russo Aleksei Navalny ha invitato i suoi concittadini a protestare contro Vladimir Putin in occasione delle elezioni, nel nome dell’oppositore, morto lo scorso 16 febbraio. «Occorre andare al seggio elettorale tutti insieme, il 17 marzo alle 12:00. Cosa fare dopo? Si può scegliere: votare un qualsiasi candidato che non sia Putin, annullare la scheda elettorale, scrivere ‘Navalny‘ a grandi lettere», ha esortato Yulia in un video lanciato sui social. Navalnaya ha inoltre dichiarato che questa iniziativa «aiuterà a capire che c’è tanta gente» che non appoggia il Cremlino, che «ci circondano persone che anch’esse sono contro la guerra, la corruzione e l’iniquità».

